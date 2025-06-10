Asgarî ücrete ara zam gerekli olabilir

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, asgarî ücrete artışın gerekebileceğini söyledi.

Asgari ücret temel gıdaya yetmiyor - Asgari ücrete ara zam şart Ekonomi’nin haberine göreAllıoğlu, “Temmuz ayında, en azından enflasyon oranında bir artış yapılmasını faydalı buluyorum. Hane halklarının alım gücü zayıfladı, geçim sıkıntısı toplumun büyük kısmının en önemli gündem maddesi ve enflasyon henüz istenen seviyelerde değil. Geçim sıkıntısı yaşayan kesimlerin desteklenmesi, dar gelirli kesimlerin alım gücünü korumaya yönelik adımlar, ekonomik ve sosyal dengeyi korumak açısından önemli” görüşünü belirtti. Haber Merkezi

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