Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlardan evvelkiler de peygamberlerine hileler yapmışlardı. Her türlü hilenin tesirini yaratmak da, onları ummadıkları şekilde cezâlandırmak da Allah’a aittir.

Ra’d Suresi: 42

HADİS:

Benim için Allah’tan Cennetin en yüksek derecesi olan “Vesile”yi dileyiniz. Oraya sadece bir kişi erer. O kişinin ben olacağımı umuyorum.

Camiü’s-Sağir, No: 2352