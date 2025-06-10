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10 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

10 Haziran 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlardan evvelkiler de peygamberlerine hileler yapmışlardı. Her türlü hilenin tesirini yaratmak da, onları ummadıkları şekilde cezâlandırmak da Allah’a aittir.

Ra’d Suresi: 42

HADİS:

Benim için Allah’tan Cennetin en yüksek derecesi olan “Vesile”yi dileyiniz. Oraya sadece bir kişi erer. O kişinin ben olacağımı umuyorum.

Camiü’s-Sağir, No: 2352

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