10 Haziran 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlardan evvelkiler de peygamberlerine hileler yapmışlardı. Her türlü hilenin tesirini yaratmak da, onları ummadıkları şekilde cezâlandırmak da Allah’a aittir.
Ra’d Suresi: 42
HADİS:
Benim için Allah’tan Cennetin en yüksek derecesi olan “Vesile”yi dileyiniz. Oraya sadece bir kişi erer. O kişinin ben olacağımı umuyorum.
Camiü’s-Sağir, No: 2352
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