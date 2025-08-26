Macron için azil süreci başlayabilir

Fransa’da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin güvenoyu alamaması halinde Macron’un da "gitmesi gerektiğini" belirtti.

Fransa’da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Başbakan François Bayrou hükümetinin Ulusal Mecliste yapılacak güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını açıkladı.

Melenchon, France Inter’e yaptığı açıklamada azınlık Bayrou hükümetinin 8 Eylül’de yapılacak zorlu güven oylamasına değindi.

Daha önce hükümeti düşürmekten yana oy kullanacaklarını çok kez dile getiren Melenchon, Bayrou hükümetinin güvenoyu alamaması halinde Macron’un da "gitmesi gerektiğini" belirtti.

Melenchon, "Bu hükümetle uzlaşamayız ve bay Macron’un üçüncü kez aynı politikaları izleyecek bir başbakan atamasını engellemeliyiz. (Macron) Bu yüzden azledilmeli. Kaos (kaynağı) Macron’dur." ifadelerini kullandı.

Jean-Luc Melenchon, Macron’un ülkedeki hükümet krizlerinin “sorumlusu” olduğunu savunarak, "En kısa yol sorumlu kişinin gitmesidir." dedi.

Bu nedenle Ulusal Mecliste 23 Eylül’de Cumhurbaşkanı için azil süreci başlatacaklarını duyuran Melenchon, kamu borçlarının azaltılması için yapılan ekonomi planlamalarında da siyasi bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Bayrou hükümetinin zorlu sınavı: 8 Eylül’deki güven oylaması

Son haftalarda sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi ve hükümete karşı harekete geçme çağrısı yapması, Başbakan Bayrou'nun da bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceğinin sinyali oldu.

Bayrou da bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurdu.

Mecliste 8 Eylül’de yapılacak güven oylamasında muhalefet kanadı hükümeti düşürmekten yana pozisyon alacağını duyurdu.

Güvenoyu alamayan bir önceki hükümet düşmüştü

Cumhurbaşkanı Macron, geçen yıl Ulusal Meclisi feshederek genel seçimlere gitmişti. Haziran ve temmuzda yapılan iki turlu seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) en fazla milletvekili çıkararak seçimin galibi olurken, Macron solcu ittifakın başbakan adayı yerine merkez sağcı Michel Barnier’yi başbakan seçmişti.

Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefet ile uzlaşı sağlayamamış ve meclisten güvenoyu alamayarak 3 ay gibi kısa bir sürenin ardından 4 Aralık 2024’te düşmüştü.

Macron, parti temsilcileri ile bir haftadan fazla süren görüşmelerinin ardından 13 Aralık’ta merkez sağcı bir diğer isim olan François Bayrou’yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 113

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında 2024'te kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının en fazla olduğu ülkeler içinde Fransa, yüzde 113 ile üçüncü sırada yer alıyor. Fransa, aynı zamanda yüzde 5,8 ile en fazla bütçe açığı veren ülkelerden biri.

Hükümet, kamu borcunu ödeyebilmek için tasarruf tedbirleri uygulamak isterken, bütçe planları muhalefet tarafından "kemer sıkma politikaları" olarak nitelendirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Fransa'da bütçe müzakereleri, muhalefet ile hükümet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olmaya devam ediyor.

Azil süreci

Muhalefetin Macron’un azledilmesi için sunacağı tasarı Ulusal Meclis Bürosunda değerlendirmeye alınacak. Tasarı burada yapılacak oylamadan geçerse meclisin Kanunlar Komisyonu tarafından incelenecek.

Kanunlar Komisyonu’nun yeşil ışık yakması halinde tasarı Ulusal Meclis Genel Kurulunda da görüşülecek. Tasarı Ulusal Mecliste milletvekillerinin 3'te 2'sinin onayını aldığı takdirde Senato'ya iletilecek.

Senatörlerin 3'te 2'si de Macron'un azledilmesine yönelik tasarıyı kabul ederse Parlamentonun iki kanadının katılacağı son bir oylama yapılacak.