Erbakan: İmtiyazlı azınlık servetine servet katıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Türkiye’de 14 milyon işsiz olduğunu belirtti.
Erken seçim sandığı gelsin
Erbakan, “Bugün Türkiye’de 14 milyon işsiz var. Emekli, çiftçi, küçük esnaf, köylü perişan. Bir yandan da imtiyazlı azınlık milyarlarca dolar servetine servet katıyor. Türkiye’de matematiksel olarak halkın yüzde 45’i aç, yüzde 85’i yoksul, asgarî ücret yoksulluk sınırının 4’te biri. Emekli maaşı açlık sınırının yarısı. Allah bize nimet vermiş, kaynaklar var ama paylaşımda adalet yok. İmkanlar faiz canavarına gidiyor” dedi.