ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2025 SALI

Arizona'da kum fırtınası nedeniyle devasa toz bulutu oluştu

26 Ağustos 2025, Salı 11:40
ABD'nin Arizona eyaletinde kum fırtınası nedeniyle oluşan devasa toz bulutu, Phoenix kentinde elektrik kesintilerine, uçuşların gecikmesine yol açtı.

CNN'in haberine göre, genelde düz ve kurak bölgelerde meydana gelen toz ve kum fırtınası, Arizona City ve Phoenix'i etkisi altına aldı.

Phoenix'te dev toz bulutu oluşmasına yol açan kum fırtınası, şiddetli yağış ve rüzgarın da etkisiyle Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşların gecikmesine ve havalimanının çatısında hasara yol açtı.

Meteoroloji servisinden yetkililer, düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşüren fırtına nedeniyle Phoenix'in de yer aldığı Maricopa bölgesinde 60 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı.

AA


  • Huseyin Şahin

    26.8.2025 12:45:24

    Allah'a inanıyorsa Trump bunu düşünmeli. Allah'ın Amerikaya bir uyarı ve ikazı olduğunun farkına varmalı.

(*)

