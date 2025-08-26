"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2025 SALI

DSÖ: İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelmesi "felaketin de ötesinde" olur!

26 Ağustos 2025, Salı 16:16
DSÖ Filistin Temsilcisi Peeperkorn, İsrail ordusunun dün hedef aldığı Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin tahliyesinin, eksikleri olan sağlık sistemi ve sıkıntı çeken nüfus için "felaketin de ötesinde olacağını" bildirdi.

Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, AA muhabirinin, "Nasır Hastanesi, Gazze’nin güneyinde kısmen hizmet veren son donanımlı hastane. İsrail dün bu hastaneyi hedef aldı. Burada bulunan yüzlerce hastanın ölüm riski olduğunu biliyoruz. Hastanenin tahliye edilme riski var mı? Eğer böyle bir durum olursa bunun sonuçları ne olur?" sorusunu yazılı cevapladı.

İsrail'in bu saldırısının tamamen kabul edilemez olduğunun altını çizen Peeperkorn, şu an için hastaneyi tahliye için bir planın olmadığını belirtti.

Peeperkorn, dün ziyaret ettiği Nasır Hastanesinin doluluk oranlarının yüzde 300'e ulaştığını ve DSÖ'nün mümkün olduğunca bu hastaneye tıbbi destek sağladığını vurguladı.

Nasır Hastanesi'nin yatak kapasitesini de artırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Peeperkorn, "Nasır Hastanesi şu anda Gazze'deki en büyük sevk hastanesi. Herkes için kritik öneme sahip. Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmek dahi istemiyorum. Bu, eksikleri olan sağlık sistemi ve sıkıntı çeken nüfus için felaketin de ötesinde olur. Bu asla olmamalı. Sağlık korunmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

AA

