"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Dünya Aylan bebekten dersini almadı

03 Eylül 2020, Perşembe 21:22
5 yıl önce cesedi sahile vuran Aylan Kurdi’nin babası Abdullah, “Dünya, oğlumun ölümünün verdiği mesajı hâlâ anlamadı” dedi.

2015 mülteci krizinin üzerinden beş yıl geçti, ama Akdeniz’de hâlâ her yıl yüzlerce insan ölüyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) sadece bu yılın başından beri ölenlerin sayısının 554’e ulaştığını bildirdi. BBC’nin haberine göre, 2015 yılının Ocak ve Ağustos ayları arasında Akdeniz’de yaşamını yitiren mülteci-göçmen sayısı 3030 olduğu düşünüldüğünde, krizin boyutu küçülmüş gibi görülebilir. Ama hâlâ her gün Avrupa’ya ulaşmaya çalışan insanların ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Çoğu Doğu Akdeniz’den geliyor

2015 yılında Yunanistan’a Türkiye’den çok sayıda mülteci geldi. Çoğu Türkiye sahillerinden Yunan adalarına nispeten kısa sürse de tehlikeli bir yolculuk yapmıştı. 2016’nın Mart ayında Türkiye hükümeti ile AB arasında, Yunan adalarına ulaşan Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesine yönelik bir anlaşmaya varıldı. Türkiye bunun karşılığında AB’den göçmen ve mültecilere yardım amaçlı 6 milyar euroluk bir fon aldı. 2015’in Ekim ayında 216 bin civarında olan sınırdan yasadışı geçişler, bu anlaşmadan sonra 2016’nın Ekim ayı itibariyle 4 bine düşmüştü.

Toplam göçmen sayısında düşüş var

2015 yılında Avrupa’ya ulaşan göçmen-mülteci sayısında büyük bir sıçrama görülmüştü. Onu izleyen yılların tümünde rakamlar daha düşük oldu, ama yine de her yıl mevsimlerden kaynaklanan farklılıklar oluyor; zira insan kaçakçıları yaz aylarında denizin daha sakin olmasının yarattığı fırsatı kullanarak daha çok geçiş yapmaya çalışıyorlar. Aylık olarak bakıldığında en büyük göç 2015 yılının Ekim ayındaydı. O ay Avrupa’ya 220 binden fazla mülteci geldi. Göçün en düşük olduğu ay ise 10 bini aşkın kişiyle 2020 yılının Temmuz’uydu.

2014ten beri 20 bin mülteci öldü

Üç yaşında vefat eden Alan Kurdi’nin Abdullah Kurdi, “yaşananları unutmanın imkânsız olduğunu” belirterek “Sadece kendimi suçluyorum” diye ekledi. Alan’ın cansız bedenini bir Türk sahilinde yüzüstü uzanmış halde gösteren fotoğraf, dünyanın dikkatini mülteci krizinin acımasız gerçekliğine çekerek birçok insanın şiddetten kaçmak ya da daha iyi bir hayat aramak için çıktığı tehlikeli yolculuklara ışık tutmuştu. Kurdi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Suriye’deki iç savaştan kaçmak “zorunda kaldığını” çünkü “onları bir okulda hayal ettiğini” ve “onlar için daha iyi bir yaşam istediğini” ifade etti. Alan, bindikleri botun Türkiye’nin tatil beldesi Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos (İstanköy) Adası’na doğru giderken batması sonucu 2 Eylül 2015’te erkek kardeşi Galip ve annesi Reyhan’la birlikte vefat etmişti. Baba Kurdi, “Neden, bilmiyorum. Dünyanın, Alan’ın ölümünün verdiği mesajı hâlâ anlamadığını düşünüyorum. Kimse evini terk etmek istemez ama mültecilerin başka seçeneği yok. Ve Avrupa’ya ihtiyaçları var.” Birleşmiş Milletler (BM) Göç Ajansı’nın mart ayında yaptığı açıklamada, 2014’den bu yana Akdeniz’i geçmeye çalışırken tahminen 20 bin mültecinin öldüğünü bildirilmişti.

Okunma Sayısı: 375
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanlık bu utanç duvarlarını yıkmalı

    EYT’liler teklifi yine Mecliste

    Savaşın kazananı olmaz

    İnsan beynini ‘hack’leme zamanı’

    Pandemide ayrımcılık arttı

    Enflasyon tahminleri yine tutmadı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çağrı

    Macaristan'a yenildik

    Dünya Aylan bebekten dersini almadı

    ABD'de eyaletlere talimat: Koronavirüs aşısı dağıtımına hazır olun

    'Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı'

    En çok hasta bulunan beş ilin zatürre oranları açıklandı

    Erdoğan - Merkel görüşmesinde Doğu Akdeniz konuşuldu

    Vali Şahin: Ankara'da sıcaklıklar '8-12' derece yükselecek

    ‘Allah rızası için dışarı çıkmayın’

    ABD'deki ölü sayısı 190 bin 14'e yükseldi

    YÖK’ten tıp fakültesi açıklaması

    Kılıçdaroğlu'ndan 'koronavirüsle mücadele'ye eleştiri

    TFF: İlk devrede maçlar seyircisiz oynanacak

    'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıtay Başkanı ne dedi, ne demedi?
    Genel

    EYT’liler teklifi yine Mecliste
    Ahmet BATTAL

    Milletvekilinin kaç hesabı olur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Ben hakikati arıyorum…”
    Genel

    İnsanlık bu utanç duvarlarını yıkmalı
    Genel

    Savaşın kazananı olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân size yetiyor da bize yetmiyor mu?
    Süleyman KÖSMENE

    Taklid yapmak günah mıdır?
    Faruk ÇAKIR

    Gençler, durun!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.