ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

20 Ekim'e kadar 6 bin 600 tır ulaşması gerekirken sadece 986 tır ulaştı

21 Ekim 2025, Salı 11:28
Gazze'deki hükümet, Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan sadece 986 tırın giriş yaptığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 yıl boyunca abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde, ateşkes ve esir takası mutabakatından sonra ulaşan insani yardımlarla ilgili bilgi verildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 14'ü mutfak tüpü ve 28'i akaryakıt yüklü toplamda 986 tır insani yardımın Gazze Şeridi'ne ulaşabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ateşkesten sonra 20 Ekim 2025 tarihine kadar 6 bin 600 tır insani yardımın ulaşması gerekirken, Gazze'ye ulaşan insani yardım yüklü tır sayısı 986 adetle sınırlı kaldı."

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkese ve esir takası mutabakatından beri günlük ortalama Gazze Şeridi'ne 89 tır insani yardımın ulaştığı vurgulanan açıklamada, ateşkes mutabakatına göre bu sayı günlük 600 tır olması gerektiği hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyon Filistin halkına karşı açlık dayatmasını sürdürmeye çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, Gazze'nin günlük gıda, ilaç ve akaryakıt yüklü 600 tır insani yardıma ihtiyacı olduğu ifade edildi.

AA

