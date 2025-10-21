MÜSİAD'dan önemli uyarılar

İKTİDARA YAKINLIĞIYLA BİLİNEN MÜSİAD DA GİDİŞATTAN ŞİKÂYETÇİ. İŞ ADAMLARI DERNEĞİ, YAYINLADIĞI RAPORDA UYARILARDA BULUNDU. EKONOMİK KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN TAM DEMOKRASİ ÇAĞRISI YAPTI.

Ekonomi Koordinatörü Zülfikar Doğan, MÜSİAD’ın raporunda iktidara yönelik reform çağrısı yapıldığını belirterek, muhafazakâr iş dünyasının da artık gidişattan memnun olmadığını söyledi.

ANKA Ekonomi Koordinatörü Zülfikar Doğan, haftalık analizinde, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) son raporunda hükümete yönelttiği dikkat çekici uyarı ve talepleri değerlendirdi. Doğan, MÜSİAD’ın artık yalnızca ekonomik değil, siyasal ve toplumsal alanlarda da reform çağrısı yaptığını belirtti.

MÜSİAD da gidişattan memnun değil

Doğan, “Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticilerinin iktidara yönelik siyasî ve ekonomik eleştirileri, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına dönük ifadeleri ardından haklarında açılan soruşturma ve yurt dışı yasağı getirilmesi iş dünyasının susturulması açısından önemli bir kırılma noktası olmuştu. MÜSİAD’ın Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) ile ortaklaşa hazırladığı “Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Etkin Kapasite Kullanımı, Verimlilik Artışı ve Yeni Rekabet Alanları” başlıklı rapordaki tespit, uyarı ve öneriler ise muhafazakâr iş dünyasının da ekonomik, sosyal ve siyasî politikalardan memnuniyetsizliğini ve muhalefetini yansıtması açısından dikkat çekiyor” diye yazdı.

Ekonomik krizin çaresi ileri demokrasi

Raporda sanayi, ekonomi, refah toplumu yolunda atılımlar için gerekli asıl reformların ‘daha ileri demokrasi, daha adil ve hızlı işleyen hukuk devleti’ olduğu vurgulandığına dikkat çeken Doğan, şunları söyledi: “20 bin dolayında iş insanını, 60 binden fazla işletmeyi çatısı altında toplayan MÜSİAD raporunda yer verilen aşağıdaki tespitler, muhafazakâr iş dünyasının da mevcut durumdan rahatsızlığını sergiliyor.”

Tam demokrasi, insanca asgarî ücret

“2026’da uygulanacak asgarî ücretle ilgili tartışmalar sürerken, işçilerin komisyondan çekilmesi, ekonomi yönetiminin ‘hedef enflasyona göre artış’ ısrarı ve TÜSİAD, TİSK, TOBB’un suskunluğuna karşın ilk önemli çıkış MÜSİAD’ın yeni başkanı Burhan Özdemir’den geldi” diyen Doğan, “Önceki Başkan Mahmut Asmalı’nın geçen yıl yüzde 44’ü aşan enflasyona rağmen 2025’te asgarî ücrete yüzde 25’in üzerinde zam yapılmaması çağrısına karşın, yeni başkan Özdemir hem ekonomi yönetiminin hedef enflasyon kadar zam ısrarına hem de açlık sınırı altında asgarî ücrete karşı çıktı. Asgarî ücrete hedeflenen enflasyon yerine, gerçekleşen geçmiş enflasyona endeksli zam yapılmasını savunan MÜSİAD Başkanı dar gelirli milyonlar için ‘anlamlı ve moral verici’ bir artış istedi” ifadelerini kullandı.

100 TL vergi gelirinin 21 lirası faize gidiyor

Kamunun artan borçlanma ihtiyacına bağlı olarak faiz giderlerindeki yükseliş eğilimi de sürüyor. İlk 9 ayda faiz ödemeleri geçen yıla göre yüzde 82 artışla 1 trilyon 662 milyar liranın üzerine çıkarken, yılın tamamında yüzde 13,2 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe harcamalarındaki payı da yüzde 16’yı aştı. Diğer bir hesaplamayla her 100 liralık vergi gelirinin 21,4 lirası da faiz ödemesine gitti. Ekonomi’nin haberine göre, Kamuda faiz harcamalarının toplam harcamalara oranı önceki yıllarda da yüksekti ancak, iyileşme vardı. 2022’den sonra ise hızla bozulmaya başladı. Hazine uzmanlarına göre iç borçta faiz ödemeleri ana para ödemelerini geçmiş durumda.

