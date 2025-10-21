Şam kırsalında toplu mezar tespit edildi

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma bölgesinde, 20 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit edildi.

Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu. Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde, ekiplerin çalışmaları sonucu 20 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi. Haberde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi. AA

