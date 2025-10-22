İsrail, zeytin toplayan çiftçilere 22 günde 158 kez saldırdı

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayının başından bu yana zeytin toplayan Filistinlilere karşı 158 saldırı düzenlediği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban yaptığı açıklamada, bu sürede komite ekiplerinin İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen 17 ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 141 saldırı tespit ettiğini ifade etti.

Saldırıların ağır fiziksel şiddet, gözaltı kampanyaları, hareket kısıtlamaları, erişim engellemeleri, her türlü tehdit ve korkutma eylemleri ve doğrudan ateş açmayı içerdiğini kaydeden Şaban, en çok etkilenen bölgelerin 56 saldırıyla Nablus, 51'le Ramallah ve 15 saldırıyla El-Halil olduğunu paylaştı.

Batı Şeria'daki 36 saldırının nerede düzenlendiğine ilişkin bilgi vermeyen Şaban, hasat mevsiminde zeytin toplayan çiftçilere karşı 57 hareket kısıtlaması ve korkutma, 22 fiziksel saldırı ve darp vakasının kaydedildiğini aktardı.

Şaban, mevsimin başından bu yana zeytinlik arazilere yönelik saldırıların sonucunda toplam 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini ifade etti.

Bu hasat mevsimini "son yılların en zor ve en tehlikelisi" olarak nitelendiren Şaban, İsrail’in tarım arazileri üzerinde "kapalı askeri bölgeler ilan etme uygulamasını yoğunlaştırdığını" vurguladı.

Filistinli yetkili, İsrail'in zeytin hasadını "sistematik olarak" hedef aldığını vurgulayarak, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hesap verebilirlik ve kovuşturmadan muaf tutulmasını" kınadı.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere baskı ve saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere baskı ve saldırılarını sürdürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Cenin kentinin güneyindeki Kefr Rai beldesinde zeytin hasadı yapan bir kişiye saldırdı.

Darbedilen çiftçi başından yaralandı.

İsrail’e ait buldozerleri, işgal altındaki Ramallah kentinin Um Safa köyünde de hafriyat ve arazi genişletme şeklindeki işgal uygulamalarını sürdürdü.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu, ağustos ayında Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler tarafından köyün doğu bölgesinde açılan yolda asfaltlama ve genişletme çalışmaları yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, köy arazileri üzerinde bir yerleşim birimi kurduğu ve Filistinlilere ait yaklaşık bin 500 dönüm araziye el koyduğu belirtiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, fanatik İsraillilerin geçen ay Filistinlilere düzenlediği 71 saldırı kayda alındı ve bu saldırılarda 1 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ayki saldırılarının yarısının hedefinde zeytin hasadı yapan Filistinliler vardı.

