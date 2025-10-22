Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!

TÜRKİYE, KATAR VE MISIR TARAFINDAN İMZALANAN "İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ"NE RAĞMEN İSRAİL, ATEŞKESİ İHLÂL EDİYOR. GARANTÖR DEVLETLERİN İMZALARINA SAHİP ÇIKMALARI İSTENİYOR.

Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!

TRUMP İSRAİL’İ CESARETLENDİRİYOR

Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde 30'a yakın devletin liderlerinin katıldığı zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırlayıp Türkiye, Katar ve Mısır tarafından imzalanan "Barış Planı" kâğıt üzerinde kaldı. İsrail esir değişimlerinin ardından ateşkesi ihlâl ederek saldırmaya devam ediyor. Hamas'tan sonra uluslararası toplum da garantör devletleri göreve çağırdı. Trump'ın Hamas'ı hedef alan tehditleri de ateşkesin kırılganlığını arttırıyor.

GEREKİRSE İMZALAR GERİ ÇEKİLMELİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail’in hava saldırıları ile ateşkesi bozduğuna dikkat çekerek, “Şimdi soruyorum! Garantör devletler ve liderler nerede?” dedi.

İsrail, Gazze’ye hava saldırılarının devam etmesine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan tepki geldi.

X hesabından yazılı açıklama yapan Davutoğlu şunları kaydetti: “Uyarmıştım! Bu bir barış değil, garantileri olan bir ateşkes anlaşması bile değil demiştim. Şarm el-Şeyh’deki tiyatronun foyası bir haftada ortaya çıktı! İsrail hava saldırıları ile ateşkesi bozdu; sadece dün 30’dan fazla kardeşimizi şehit etti! Ayrıca ateşkes sonrasında Batı Şeria ve Güney Lübnan’daki saldırılarına hız kattı!”

İsrail’e müeyyide uygulayın

Davutoğlu, garantör devletlerin sessizliğine de tepki göstererek, “Şimdi soruyorum! Garantör devletler ve liderler nerede? Trump’a kefil olan üç garantör devlet (Türkiye, Mısır ve Katar) Trump nezdinde ortak bir girişimde bulunmalı ve bu saldırıların devam etmesi halinde imzalarını geri çekeceklerini ve İsrail’e müeyyide uygulamaya başlayacaklarını söylemelidir!” dedi. Ankara - Anka

***

BM: İsrail ateşkesi ihlâl ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen süren İsrail’in saldırıları konusunda “endişe duymaya devam ettiklerini” belirtti.

Gazze’de “tarafların ateşkesi uygulama taahhütlerini yinelemelerinden cesaret aldıklarını” ve “arabulucuların kararlı çabalarını takdir ettiklerini” belirten BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Ancak Gazze’deki tüm şiddet eylemlerinden ve dün meydana geldiği bildirilen saldırılardan endişe duymaya devam ediyoruz” dedi. Dujarric, “Gazze’deki odak noktamız şu anda insanî yardımlar. Elbette, çalışmalarımızı yürütürken olaylara tanık oluyoruz ve bunlara karşı çıkıyoruz ancak resmî bir izleme mekanizmasının parçası değiliz. Ateşkes, arabulucuların inisiyatifinde” ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler - aa