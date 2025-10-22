"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!

22 Ekim 2025, Çarşamba 01:41
TÜRKİYE, KATAR VE MISIR TARAFINDAN İMZALANAN "İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ"NE RAĞMEN İSRAİL, ATEŞKESİ İHLÂL EDİYOR. GARANTÖR DEVLETLERİN İMZALARINA SAHİP ÇIKMALARI İSTENİYOR.

Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!

TRUMP İSRAİL’İ CESARETLENDİRİYOR

Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde 30'a yakın devletin liderlerinin katıldığı zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırlayıp Türkiye, Katar ve Mısır tarafından imzalanan "Barış Planı" kâğıt üzerinde kaldı. İsrail esir değişimlerinin ardından ateşkesi ihlâl ederek saldırmaya devam ediyor. Hamas'tan sonra uluslararası toplum da garantör devletleri göreve çağırdı. Trump'ın Hamas'ı hedef alan tehditleri de ateşkesin kırılganlığını arttırıyor.

GEREKİRSE İMZALAR GERİ ÇEKİLMELİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail’in hava saldırıları ile ateşkesi bozduğuna dikkat çekerek, “Şimdi soruyorum! Garantör devletler ve liderler nerede?” dedi.

İsrail, Gazze’ye hava saldırılarının devam etmesine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan tepki geldi.

X hesabından yazılı açıklama yapan Davutoğlu şunları kaydetti: “Uyarmıştım! Bu bir barış değil, garantileri olan bir ateşkes anlaşması bile değil demiştim. Şarm el-Şeyh’deki tiyatronun foyası bir haftada ortaya çıktı! İsrail hava saldırıları ile ateşkesi bozdu; sadece dün 30’dan fazla kardeşimizi şehit etti! Ayrıca ateşkes sonrasında Batı Şeria ve Güney Lübnan’daki saldırılarına hız kattı!” 

İsrail’e müeyyide uygulayın

Davutoğlu, garantör devletlerin sessizliğine de tepki göstererek, “Şimdi soruyorum! Garantör devletler ve liderler nerede? Trump’a kefil olan üç garantör devlet (Türkiye, Mısır ve Katar) Trump nezdinde ortak bir girişimde bulunmalı ve bu saldırıların devam etmesi halinde imzalarını geri çekeceklerini ve İsrail’e müeyyide uygulamaya başlayacaklarını söylemelidir!” dedi. Ankara - Anka

***

BM: İsrail ateşkesi ihlâl ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen süren İsrail’in saldırıları konusunda “endişe duymaya devam ettiklerini” belirtti.

Gazze’de “tarafların ateşkesi uygulama taahhütlerini yinelemelerinden cesaret aldıklarını” ve “arabulucuların kararlı çabalarını takdir ettiklerini” belirten BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Ancak Gazze’deki tüm şiddet eylemlerinden ve dün meydana geldiği bildirilen saldırılardan endişe duymaya devam ediyoruz” dedi. Dujarric, “Gazze’deki odak noktamız şu anda insanî yardımlar. Elbette, çalışmalarımızı yürütürken olaylara tanık oluyoruz ve bunlara karşı çıkıyoruz ancak resmî bir izleme mekanizmasının parçası değiliz. Ateşkes, arabulucuların inisiyatifinde” ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler - aa

20 Ekim'e kadar 6 bin 600 tır ulaşması gerekirken sadece 986 tır ulaştı
Katil ateşkes tanımıyor: Esirleri aldı tehdide başladı - Hamas’tan garantör ülkelere çağrı
Gazze'ye dün 153 ton bomba attıklarını itiraf etti
Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyorlar
Uluslararası hukuk: Gazze'deki yıkımın maliyetini İsrail ve destekçileri karşılamak zorunda
Ateşkese devam dedi, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!

    El konulan şirketler iktidara yakın

    AYM kararları bağlayıcıdır

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!

    İsrail, zeytin toplayan çiftçilere 22 günde 158 kez saldırdı

    Pavel Durov: Louvre soygunu, Fransa'nın çöküşünün bir başka üzücü işareti

    Bahçeli’nin seçim rahatsızlığı sürüyor: “81 Düzce, 82 KKTC”

    Şam kırsalında toplu mezar tespit edildi

    Beyaz Saray: Yakın gelecekte bir Trump-Putin zirvesi beklenmiyor

    Nicolas Sarkozy hapse girdi

    Anadolu toprakları kuruyor

    Polonya'dan Putin'e uyarı: Hava sahamızdan geçme

    20 Ekim'e kadar 6 bin 600 tır ulaşması gerekirken sadece 986 tır ulaştı

    Küçükçekmece'de 2 metrobüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

    Fransa'da hortum: 1 ölü, 9 yaralı

    Filistinlileri öldürmek için çizilen sınırı belli olmayan "Sarı Hat"

    Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

    Anadolu toprakları kuruyor

    "İdam cezası" getirilmezse Netanyahu iktidarını desteklemeyecekmiş

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pavel Durov: Louvre soygunu, Fransa'nın çöküşünün bir başka üzücü işareti
    Genel

    El konulan şirketler iktidara yakın
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!
    Genel

    AYM kararları bağlayıcıdır
    Genel

    İsrail, zeytin toplayan çiftçilere 22 günde 158 kez saldırdı
    Genel

    Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!
    Genel

    Bahçeli’nin seçim rahatsızlığı sürüyor: “81 Düzce, 82 KKTC”
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.