Perakende sektörü yüksek kiralardan şikâyetçi

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler, hazır giyim ve perakende sektörünü derinden etkiliyor. Türkiye’nin köklü deri markalarından Desa’nın CEO’su Burak Çelet, sektörün karşı karşıya olduğu en büyük problemlerin başında arz sıkıntısı ve aşırı kira artışlarının geldiğini söyledi.

Ekonomi’nin haberine göre, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’nın ‘Bizi büyük bir felâket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız’ açıklamalarına ‘çok doğru’ sözleriyle destek veren Çelet, çok fazla küçük üreticinin piyasadan çekildiğini söyledi. Perakende tarafında ise 10 yılını dolduran mağazaların 3 ile 15 kat kira artışlarla karşılaştıklarını açıklayan Çelet, “Enflasyonun çok ötesinde. Nefes’ten Songül Dalgıç Bilgili’nin haberine göre Çelet, yüzde 12 olması gereken kira-ciro oranı yüzde 30’a kadar çıkıyor. Perakende bilançoları bozulmaya devam edecek” dedi. Haber Merkezi

