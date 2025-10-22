AYM kararları bağlayıcıdır

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AYM bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenen bölge toplantılarının yedincisi, Diyarbakır’da yapıldı. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez açılışta yaptığı konuşmada, bireysel başvuru sonucu verilen ihlâl kararlarının gereğinin yerine getirilmesi ve ihlâlin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının, gerçekten çok çok önemli bir husus olduğuna vurgu yaptı.

İhlal sonuçlarının giderilmesi vatandaşın temel hakkıdır

Anayasa Mahkemesi bir ihlâl kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Kerkez, şunları söyledi: “Çünkü kesinlikle şu cümleyi söylemek istiyorum. İhlâlin sonuçlarının giderilmesi de vatandaşımızın bir temel hakkıdır. Ve ihlâl kararı giderilmeyen vatandaşımızın da temel hakkı yeniden ihlâl edilmiş olur ve bu tekrar bir bireysel başvuruya söz konusu olur aslında. Bu sebeple ihlâl, bugün ve yarın özellikle ihlâl kararlarının sonuçlarının giderilmesi konusunda çok dikkat kesilmenizi istirham ediyorum ben sizlerden. Hatta bu konunun gerek Anayasa Mahkememizin ihlâl kararları gerek AİHM’in kararları hakkında da hakim yardımcılığı diyelim artık hakim yardımcılığı getirildi, bu bölümde de akademide çok önemli dersler verilmesi ve hakim savcılar arasında meslekî eğitimler düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim.”

***

Lilja Gretarsdottir: Her ihlâl, adalete güveni sarsar

Toplantının açılışında konuşan Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukukî İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir, “Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi bir karar verdiğinde, bu karar bağlayıcıdır.

Bir yandan bu durum, bireysel başvuru sahipleri açısından ihlâlin giderilmesini, yani sübjektif etkiyi, diğer yandan ise tüm yargı ve idari makamlar açısından karardan gerekli derslerin çıkarılmasını ve benzer ihlâllerin önlenmesini, yani objektif etkiyi, zorunlu kılar. Bu önleyici işlev son derece önemlidir tekrarlanan her ihlâl, adalete duyulan güveni güçlendirme fırsatının kaçırılması anlamına gelir” dedi. Diyarbakır - Anka

***

“Bundan Yargıtay dairesi başkanlarının haberi var mı?”

DEVA Partisi’nden Kerkez’e tepki: ‘Söylediklerinden daire başkanları haberdar mı?’"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in, “AYM'nin ihlâl kararına tüm kurumlar uymalı” sözünü değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, “Doğruya doğru. Peki sayın Yargıtay başkanımızın bu söylediklerinden Yargıtay dairesi başkanlarının da haberi var mı acaba?” diye sordu.

Ankara - Adnan Solmaz

***

CHP’li Çiftci: Yargıtay da AYM kararına uymadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in “Anayasa Mahkemesi bir ihlâl kararı verdiğinde tüm kurumların, tüm yargı organlarının buna uyması gerekir” sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Çiftci, Can Atalay kararında Yargıtay’ın AYM’yi yok saydığını belirterek “Can Atalay Hatay’ın seçilmiş milletvekilidir ve yeri TBMM’dir. Derhal serbest bırakılmalıdır. Bu, yargı içi bir görüş ayrılığı değil; anayasal düzenin reddidir. Devletin tüm organları, AYM kararlarının gereğini gecikmeksizin yerine getirmelidir” ifadesini kullandı.

Ankara - Anka