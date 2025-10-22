Bahçeli’nin seçim rahatsızlığı sürüyor: “81 Düzce, 82 KKTC”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli: Kıbrıs’ı ilhak edelim Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin katılım oranını yeterli bulmayan Bahçeli, Kıbrıs’ın Türkiye’ye katılması gerektiğini belirterek, “3 Ekim 2017 tarihli Meclis Grup Toplantımızda demiştim ki; ‘O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.’ Bu görüş ve hedefimize sonuna kadar bağlı olmak kaydıyla, durumun aciliyetine binaen, şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur: 81 Düzce’den sonra 82’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir” dedi. Haber Merkezi

