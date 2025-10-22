"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Pavel Durov: Louvre soygunu, Fransa'nın çöküşünün bir başka üzücü işareti

22 Ekim 2025, Çarşamba 00:53
Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Paris’teki Louvre Müzesi'nde yaşanan soyguna şaşırmadığını belirterek, "Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işaretidir." ifadesini kullandı.

Durov, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen soyguna ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

 

Fransız hükümetinin gerçek tehditlerle yüzleşmeyi bıraktığını ifade eden Durov, "Hayali tehditlerle uğraşarak, halkın dikkatini başka yöne çekme sanatını mükemmelleştirdiler. Louvre soygununa hiç şaşırmadım. Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim’de soygun gerçekleşmişti.

 

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

 

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu bildirilmişti.

AA

