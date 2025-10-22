El konulan şirketler iktidara yakın

Gazeteci yazar Deniz Zeyrek, “İktidar cephesinde neler oluyor?” başlıklı bir yazı yazdı.

Can Holding'e yönelik 2. dalga operasyonu: Gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı Nefes’te yazan Zeyrek şunları söyledi: “90’ların sonunda büyük el koymalarla ün kazanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bugünlerde de önemli şirketlere el koyuyor ve kısa sürede o şirketlerin satışlarını gerçek el değiştirmelere imza atıyor. Üstelik, el konulan şirketlerin muhalefetle ilgisi dahi yok. Hepsi iktidara yakınlıklarıyla biliniyor… İktidarın desteklediği Can Holding’in birden “petrol ve sigara kaçakçısı” olarak yaftalanarak operasyona maruz kalması ilginçti. Can Holding. Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri gibi önemli kuruluşları satın alarak dikkat çeken holding, iktidara da son derece yakındı. Siyasî destekçileri, iş ortakları hep AK Parti’dendi.” Haber Merkezi



Okunma Sayısı: 300

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.