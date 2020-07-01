Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 600 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 10 milyon 600 bin 203'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 514 bin 298 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 812 bin 76 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 273 bin 558 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ülke olan ABD'de 2 milyon 727 bin 996 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 130 bin 123 kişi öldü.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 408 bin 485), Rusya (654 bin 405), Hindistan (585 bin 792), İngiltere (312 bin 654), İspanya (296 bin 351), Peru (285 bin 213), Şili (279 bin 393), İtalya (240 bin 578), İran (227 bin 662), Meksika (226 bin 89), Pakistan (213 bin 470), Türkiye (199 bin 906), Almanya (195 bin 832), Suudi Arabistan (190 bin 823), Fransa (164 bin 801), Güney Afrika (151 bin 209), Bangladeş (145 bin 483), Kanada (104 bin 204), Kolombiya (97 bin 846), Katar (96 bin 88), Çin (83 bin 534), İsveç (68 bin 451), Mısır (68 bin 311), Arjantin (65 bin 530), Belarus (62 bin 118), Belçika (61 bin 427), Ekvador (56 bin 432), Endonezya (56 bin 385) ve Hollanda (50 bin 273).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 59 bin 656, İngiltere 43 bin 730, İtalya 34 bin 767, Fransa 29 bin 843, İspanya 28 bin 355, Meksika 27 bin 769, Hindistan 17 bin 410, İran 10 bin 817, Belçika 9 bin 747, Peru 9 bin 677, Rusya 9 bin 536, Almanya 9 bin 52, Kanada 8 bin 591, Hollanda 6 bin 113, Şili 5 bin 688, İsveç 5 bin 333, Türkiye 5 bin 131, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 527, Pakistan 4 bin 395, Kolombiya 3 bin 334, Mısır 2 bin 953, Endonezya 2 bin 876, Güney Afrika 2 bin 657, Bangladeş 1847, Suudi Arabistan 1649, Arjantin 1307, Belarus 392 ve Katar 113."