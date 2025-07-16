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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Açlık sınırı asgari ücreti aştı

16 Temmuz 2025, Çarşamba 08:27
DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) Haziran 2025 dönemi raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık harcama 25.811 TL oldu.

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Bu tutar yalnızca gıda harcamalarını kapsarken, eğitim, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçların dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 89.282 TL’ye yükseldi.

Veriler, TÜİK harcama grupları, İstanbul Halk Ekmek ve zincir market fiyatları ile BİSAM Beslenme Kalıbı esas alınarak hesaplandı. Yetişkin bir erkeğin aylık gıda harcaması 7.265 TL, yetişkin bir kadının 6.923 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 7.161 TL, 4-6 yaşındaki bir çocuğun ise 4.462 TL olarak belirlendi.

Bütçeler alarm veriyor

Rapora göre, barınma, ulaşım, sağlık, eğitim gibi diğer temel ihtiyaçların da eklenmesiyle dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 89.282 TL’ye kadar yükseldi. Tek başına yaşayan bir bireyin yoksulluk sınırı ise 41.857 TL olarak hesaplandı. Haziran 2025 döneminde günlük harcamalarda en yüksek maliyet 288,4 TL ile meyve ve sebzeye ayrıldı. Süt ve süt ürünleri 207,79 TL, et-tavuk-balık grubu 161,83 TL, ekmek ise 71,43 TL’lik harcama gerektirdi. Katı ve sıvı yağlara günlük 41,02 TL, yumurtaya 13,12 TL, şeker ve türevlerine ise 19,42 TL harcanması gerekiyor.

Hesaplamalar neye göre?

Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamaları, BİSAM’ın Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi tarafından oluşturulan Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı esas alınarak hazırlandı. Gıda fiyatları için TÜİK 2003 madde fiyatları baz alınmakla birlikte, ekmekte İstanbul Halk Ekmek, sebze-meyvede ise zincir marketlerin internet fiyatları kullanıldı. Ayrıca, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı, yalnızca gıda harcamaları temel alınarak belirleniyor. Yoksulluk sınırı ise bu verilerin, TÜİK’in en düşük gelir grubuna ait tüketim kalıplarına göre hesaplanmasıyla ortaya çıkıyor.

Haber Merkezi

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