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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kallas: Gazze’de durum çok vahim

16 Temmuz 2025, Çarşamba 08:57
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail ile Gazze’deki insanî durumun iyileştirilmesine yönelik yaptıkları anlaşmanın ardından “yeterli iyileşme” görmediklerini belirterek, “(Gazze’de) durum çok vahim ve bu sebeple sahada gerçek bir gelişme görmemiz gerekiyor” dedi.

Kallas, Gazze halkına daha fazla yardım kamyonunun ulaşması gibi bazı olumlu gelişmeler olduğunu savunarak, “Ancak elbette bunun yeterli olmadığını biliyoruz ve sahadaki durumu iyileştirmek için üzerinde mutabık kaldığımız hususların sahada da uygulanması adına daha fazla baskı yapmamız gerekiyor” dedi. İstanbul - aa

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Zulme ortak olmayın

Uluslararası insanî yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde su ve gıda alabilmek için bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda çocukların da öldürüldüğünü belirterek, İsrail’e silâh satışını sürdüren İngiliz hükümetine tepki gösterdi.

Açıklamada, İngiliz halkının bölgede yaşananları gördüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi: “İngiliz halkı, hükümetleri silâh transferine izin vermeye devam ederek İsrail’in zulmüne ortak olurken sessiz kalmayacak. İngiliz hükümeti, çocukları öldürmek ve sakat bırakmak için kullanılan F-35 savaş uçaklarının parçaları dahil İsrail’e yapılan tüm silâh sevkiyatını derhal askıya almalı. İngiliz hükümeti İsrail’in zulmüne ortak olmamalı.” Londra - aa

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Su kuyruklarında İsrail bombalarıyla can verdiler

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de planlı ve sistematik bir şekilde Filistin halkını susuz bıraktığı belirtildi. Bunun işgalin insanlık dışı ve en korkunç suçlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana 112 su kuyruğunu hedef alan İsrail ordusunun 700’den fazla Filistinliyi katlettiği ifade edildi. Son olarak İsrail ordusunun önceki gün Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda yine su kuyruğunda bekleyenleri hedef aldığı ve 8’i çocuk 12 Filistinliyi öldürdüğü hatırlatıldı. Gazze - aa

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AB’nin gündemi yine Gazze

AB-Güney Komşuluk Bölgesi Bakanlar Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz’den sorumlu üyesi Dubravka Suica, toplantıyı “tarihî” olarak nitelendirdi. Filistin ve İsrail dışişleri bakanlarının toplantıya katılmasının “çok iyi” olduğunu ifade eden Suica, “Diyalog barış yapmanın tek yolu, kolay değil ama aynı zamanda asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Suica, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın incelenmesi sonucunda Tel Aviv’in uluslararası insancıl hukuk ve temel hakları ihlal ettiğinin tespit edildiğini hatırlatarak, üye ülkelerin bundan sonraki adımlar konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu belirtti.

İstanbul - aa

AA

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