“Dünya toplumu hazır olmalı”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında uyarıda bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ghebreyesus, Twitter’den yaptığı açıklamada, “Halihazırda ‘pandemik’ kelimesi gerçeklere uymuyor, ama kesinlikle korku telkin etmeli. İki taraflı, siyah-beyaz bir dünyada yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı. DSÖ Başkanı, ayrıca hastalığı önlemeye odaklanılması, ama aynı zamanda potansiyel bir pandemiye hazır olmak için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini belirtti. Ghebreyesus, koronavirüse karşı mücadelede her ülkeye uyacak bir yöntemin olmadığını ve her bir ülkenin kendi bağlamından hareketle riskleri değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.