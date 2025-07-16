DEM: İttifak yok, barış süreci muhalefetsiz olmaz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV’de Rota programına katılıp soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “En azından biz bu yolu AKP, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik” sözlerinin yeni ittifak olarak anılması ile ilgili Hatimoğulları, bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Hatimoğulları şunları kaydetti: “Biz sürecin başladığı ilk günden bu yana sadece iktidar ile görüşmedik. Muhalefet partileri ile de görüştük. Dolayısıyla başından beri barış sürecinin muhalefetsiz olmayacağını vurguladık. Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz.” Haber Merkezi

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