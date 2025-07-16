CHP: Süreç şeffaf yürütülmezse tavır değişebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK’nın gündem maddeleri arasında Meclis’te kurulması beklenen yeni çözüm süreci komisyonu vardı.

“CHP komisyona üye vermeyecek mi” sorusunu cevaplayan kurmaylar, konunun MYK’da enine boyuna tartışıldığını belirterek prensip olarak komisyona üye vereceklerini fakat sürecin şeffaf yürütülmemesi durumunda CHP’nin tavır değişikliğine gidebileceğini söyledi. Süreç konusundaki kırmızı çizgilerini vurgulayan kurmaylar, “Biz CHP olarak sürece sadece ‘Terörsüz Türkiye’ ya da barış olarak değil; demokratikleşme ayağı, siyasî davaların sona ermesi, tutuksuz yargılamanın esas olması, çoğulcu-katılımcı bir demokrasinin hayata geçmesi gibi pencerelerden de bakıyoruz” dedi. Ankara - Anka

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