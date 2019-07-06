Etiyopyalı Yahudiler: Yaşasın Filistin

İsrail’de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla vefat etmesini protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenleyen Etiyopyalı Yahudiler, başşehir Tel Aviv’deki bir gösteride tekbir getirip “Yaşasın Filistin” sloganları attı.

Sosyal medyada yayınlanan ve kısa sürede gündem olan bir videoda, Tel Aviv’deki bir yolu trafiğe kapatan Etiyopyalı Yahudilerin, İsrail polisine karşı Arapça ve İngilizce Filistin yanlısı sloganlar attığı görülüyor. Yüzlerini tişörtleriyle kapatan kızgın Etiyopyalılar, bir taraftan Arapça tekbir getirirken, İngilizce “Yaşasın Filistin” ve “Özgür Filistin” şeklinde sloganlar atıyor ve elleriyle zafer işareti yapıyor. Söz konusu video Filistinliler tarafından sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı. Etiyopyalı Yahudilerin İsrail polisine karşı kasıtlı olarak Filistin yanlısı slogan atması Filistin’de olumlu karşılandı. AA

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