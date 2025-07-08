Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehitler Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, İstikam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuşlar Enver Yaman ve Kani Obi ile Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in Türk bayraklarına sarılı naaşları alana getirildi.

Şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan toprağa verildi

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Akdoğan için ikindi namazının ardından Pütürge ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Remzi, annesi Sabahat ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, askeri ve sivil diğer ilgililer katıldı.

Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı.

Namazın ardından tekbirler getirildi, bu sırada 2. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da tekbirlere eşlik etti.

Törenin ardından şehit Akdoğan, Pütürge İlçe Mezarlığına defnedildi.

Bu arada tören sırasında Vali Yavuz'un, şehidin babası Akdoğan'ı koluna girerek teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yeşildemir, memleketi Bitlis'te ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağlı Karaşeyh köyünde toprağa verildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı Karaşeyh köyündeki baba ocağına götürülen şehit Yeşildemir için ikindi namazının ardından köydeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, törene katılanlardan Yeşildemir için helallik istedi.

Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bütün şehitlere rahmet diledi.

Milletin sarsılmaz iradesi ve bükülmez bileğiyle memleketi ve vatanı savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, dün yaşanan elim olayda şehit olan 12 askerden ikisinin Bitlisli olduğunu belirtti.

Milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu millet İslam'ın son ordusudur. Allah'ın izniyle şehitler versek de bu kutlu yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Şehadet haberini metanetle karşılayan şehidimizin anne ve babasının ellerinden öpüyorum, kardeşlerine de şükranlarımı sunuyorum. Şehidimiz artık bütün milletimizin evladı ve her daim milletimizin duasında olacaktır. Allah rahmet eylesin. Ailemize, milletimize ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimize de sabırlar diliyorum."

Törene katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Karakaya, kurum amirleri ve askerler, şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.

Tören mangası tarafından top arabasına taşınan şehit Yeşildemir'in naaşı, köy mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Defin işlemlerinin ardından Vali Karakaya, güvenlik koruculuğundan emekli olan şehidin babası Nevzat Yeşildemir'e, Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.

Saygı atışı yapılmasıyla sona eren törenin ardından şehidin ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi Aksaray'a getirildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Özkanlı'nın cenazesi, askeri uçakla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Aksaray'ın Ortaköy ilçesine gönderildi.

Ortaköy Devlet Hastanesi morguna getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde morga kaldırıldı.

Burada şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer Özkanlı ile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Özkanlı'nın ağabeyi Ömer Özkanlı ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'ya sarılarak başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Ortaköy Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Namlıkışla köyüne defnedileceği öğrenildi.

Ortaköy Devlet Hastanesi morguna getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde morga kaldırıldı.

Burada şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer Özkanlı ile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Özkanlı'nın ağabeyi Ömer Özkanlı ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'ya sarılarak başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Ortaköy Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Namlıkışla köyüne defnedileceği öğrenildi.

Şehit Özkanlı'nın, öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

Şehit Özkanlı'nın lise öğretmeni İrfan Bayrak, öğrencisi şehit Özkanlı ile 4 yıl din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde birlikte olduklarını söyledi.

Şehit Özkanlı'nın yetim bir öğrenci olduğunu belirten Bayrak, şunları söyledi:

"Özkan ile dedesi, babaannesi ve ağabeyi ilgileniyordu. Şehit yavrumuzla 4 yıl boyunca ilgilendik. Saygıda kusursuz vefalı bir öğrenciydi. Şehidimiz yiğit bir öğrenciydi. Hep askerlik ve polislik istiyordu. Yeni asker olduğu dönemde çarşıda karşılaştık. Bana, sonunda asker olduğunu, vatana böyle hizmet ettiğini söyledi. Biz de içimize doğmuş gibi şehit olabileceğini konuşmuştuk. Niyetini buna göre almasını söylemiştik. Özkan kardeşimiz, yetimim, şehidim bu durumu onaylamıştı. Rabb'im ona şehitliği nasip etti. Ben, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsüyüm. Özkanlı, sosyal medyadan yaptığımız yardım çalışmalarımıza her zaman cevap verdi. Yine bir öğrencimize bursla alakalı bir çağrı yapmıştım. Özkanlı, buna cevap vermişti. Ekonomik durumunu sorduğumda, 'Hocam 34 bin lira maaş alıyorum. 2 yıl boyunca görev yapacağım.' demişti. Özkanlı, çok cömert bir gençti. Yardıma muhtaç öğrencimize, bir yıl boyunca bu bursu sağlamıştı. Özkanlı'nın şehit olduğu bilgisini alınca sosyal medyadan bu yazışmaları paylaştım. Bu kadar etki bulacağını zannetmiyordum. En son geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda beni aramıştı ve kurban bağışında bulunmuştu. Yine diğer yardımlarımıza her zaman cevap veren bir gençti. 10 yıldır öğretmenim. Birçok başarılı öğrenciler yetiştirip en iyi üniversitelere gönderdik ama en fazla neti ve başarıyı bugün Özkanlı yaptı. Rabb'im şehit kardeşimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin."

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gönderildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Fatma Obi, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Atlaş ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Obi'nin naaşının, askerlerin omzunda cenaze nakil aracına taşındığı törende, annesi Fatma Obi ile kardeşlerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı, cenaze nakil aracıyla toprağa verileceği Korgan ilçesine götürüldü.

Şehit Obi'nin cenazesi, yarın Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, askeri uçakla Kayseri Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Nazan Üzüm, çocukları ve yakınlarıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Üzüm'ün naaşı, cenaze nakil aracıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Üzüm'ün cenazesi yarın Sarız ilçe Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İncedere Mahallesi'nde defnedilecek.