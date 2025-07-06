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7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Demokrasiyi açıkça askıya aldınız

06 Temmuz 2025, Pazar 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’ye yönelik yeni operasyonla ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, “Seçimleri yok sayıyor, milletin iradesini dikkate almıyorsunuz. Açıkça demokrasiye darbe yapıyor ve bu girişiminizi her geçen gün bir üst seviyeye taşıyorsunuz. Yaşananlar, sadece partimize, belediye başkanlarımıza değil, onlara oy veren milyonlara da bir gözdağıdır” dedi. İktidarı kast ederek “Demokrasiyi açıkça askıya aldınız” diyen İmamoğlu, yaşananların “hukuk ve adaletten uzak olduğunu” vurguladı.

İstanbul - Anka

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