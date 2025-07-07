Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonlara ilişkin olarak konuştu.

Davutoğlu, “Siyaset iki ilke ile anlam kazanır: adalet ve ahlâk. Kendi yolsuzluklarını göz ardı edip başkalarının yolsuzlukları ile mücadele ettiklerini iddia edenler ahlâka da adalete de ihanet ederler. Adaletin ahlâkı, herkese eşit uygulanmasıdır. Bugün alnı secdeye değenlerin iktidarında herkese karşı kılıcı keskin, kendi yakınlarına ise alabildiğine müsamahakâr zihniyete sahip riyakâr bir siyaset ülkeye egemen oldu” dedi. Ankara - Anka

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