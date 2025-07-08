Netanyahu, Trump'ı 'Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etti.

Trump: İsrail'in "hayatta kalması" için savaşıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesine ilişkin soruyu cevaplayan Netanyahu, "(Gazze'de) Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Burası bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme hakkına sahip olması gerektiğini savunurken, güvenlik gibi bazı yetkilerin ise İsrail'in kontrolünde kalması gerektiğini belirtti.

Trump'ın liderliğinde bölgesel barışın mümkün olduğunu ifade eden Netanyahu, "Bence Başkan Trump'ın liderliğinde tüm Orta Doğu ile aramızda barış sağlayabiliriz ve birlikte çalışarak tüm komşularımızı kapsayacak çok ama çok geniş bir barış tesis edebiliriz." diye konuştu.

İran müzakereleri

Başkan Trump, İran ile yapılması planlanan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İran ile görüşmeleri planladık ve onlar da görüşmek istiyor. Büyük darbe aldılar." dedi.

İran'a yönelik başka bir saldırı planları olup olmadığına dair yöneltilen soruyu yanıtlayan Trump, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız." yanıtını verdi.

Trump, İran'ın yaşanan gerilim sonrasında görüşmeler için istekli olduğuna işaret ederek, "Buluşmak istiyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. (İran) Onlar farklı. İki hafta önce olduklarından çok farklılar." ifadelerini kullandı.

"Doğru zamanda İran'a yaptırımları kaldırmak isterim"

Trump, bölge ülkelerinin ve Netanyahu'nun isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını ve bununla Şam yönetimine "şans vermek istediklerini" söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan "çok etkilendiğini" belirten Trump, Şara'nın "sert bir geçmişten ve coğrafyadan geldiğini" ifade etti.

Trump, "doğru zaman geldiğinde İran'a yaptırımları da kaldırmak istediğini" kaydederek "Onlara yeniden inşa etme şansı vermek isterim çünkü İran'ın kendini barışçıl bir şekilde yeniden inşa ettiğini görmek isterim. 'ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm' demiyorlar artık. Eskiden Orta Doğu'nun zorbasıydı, artık değil." diye konuştu.

Netanyahu ise istikrar, güvenlik ve barış konusunda Suriye'de artık yeni fırsatlar olduğunu düşündüğünü aktardı.

Ayrıca Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etti.

Trump bu arada, Ukrayna'ya silah gönderme konusu hakkında da "Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar." ifadelerini kullandı.

"Çevre ülkeler Filistin halkını kabul etmeye istekli"

Gazze'de yerinden edilecek Filistinliler konusunda İsrail'in komşu ülkeleriyle işbirliği içinde olduklarını belirten Trump, bu ülkelerin Filistinlileri kabul etmeye istekli olduğunu vurguladı.

Trump, "Çevre ülkelerden işbirliği konusunda büyük destek gördük, hem de her bir ülkeden. Bu nedenle iyi şeyler olacak." ifadelerini kullandı.