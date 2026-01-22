Fas’ta çığ düştü, 3 ölü

Fas ordusu, ülkenin en yüksek zirvesi olan Toubkal Dağı’nda çığ düşmesi sonucu ölen 3 kişinin cenazesinin bulunduğunu açıkladı.

Fas Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak’ta ülkenin orta kesimindeki Imlil’den Toubkal Dağı’na çıkan geçitte çığ düşmesi sonucu 3 kişinin mahsur kalması üzerine ordunun yerel yetkililer, jandarma ve sivil savunma ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada arama ekiplerinin kaza yerine giden yolları açtıktan sonra kayıp kişileri bulmayı ve cenazelerini çıkarmayı başardığı ifade edildi. AA

