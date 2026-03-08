40 yıllık çikolata devi iflas etti

Bir dönem Ülker’le ortak projelere imza atan Türkiye’nin önde gelen çikolata üreticilerinden Modern Çikolata için yolun sonu geldi. Karaman’da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önemli gıda üreticilerinden biri olarak bilinen Modern Çikolata, geçtiğimiz yıl içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle konkordato ilan etmişti.

Yaklaşık 40 yıl önce kurulan ve 140 bin çikolata üretimi kapasitesine sahip olan Modern Çikolata, iflas etti. BirGün’ün haberine göre, dev şirket, özellikle market zincirleri için özel üretim yapmasıyla biliniyordu. Ülker ile ortaklık yapan şirket, bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün üretiyordu. Haber Merkezi

