"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fransız çimento şirketi Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti

19 Ekim 2022, Çarşamba 03:37
ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçunu kabul ettiği duyuruldu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.

Hakkındaki "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

Lafarge'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık." ifadesine yer verildi.

AA belgeleriyle Fransız Lafarge'ın DEAŞ'a finansmanı ispatladı

Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge’ın terör örgütü DEAŞ’ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü DEAŞ'la ilişkisi hakkında Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtaya başvurmuştu.

Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın Suriye'de DEAŞ'lı teröristlere finansmanı nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı, AA'nın ulaştığı belgelerle ispatlanan Fransız çimento devi Lafarge'a "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.

Şirketin Suriye'de kuruluşundan DEAŞ'a finansmana uzanan süreç

Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ'a "haraç" ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.

Şirket, Temmuz 2015'te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.

Tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerleşen ABD ve Fransız askerleri, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde, yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir kısmını üs olarak kullandı.

TRT World de Kasım 2021'de yayımladığı "The Factory" isimli belgeselinde Fransız devletiyle yakın ilişki içinde olan Lafarge'ın, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığını belgeleriyle ortaya koymuştu.

***

ABD'li bölge savcısı: Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı

New York Bölge Savcısı Breon Peace, Fransız çimento şirketinin terör örgütü DEAŞ'a yardım etmesine ilişkin, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı." ifadesini kullandı.

 

Peace ve ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, New York Doğu Bölge Mahkemesinde görülen davada Lafarge'ın, hakkındaki "DEAŞ'a yardım etme" suçlamasını kabul etmesinin ardından açıklama yaptı.

Lafarge ve Suriye'deki kolunun Adalet Bakanlığı tarafından, yabancı terör örgütüne destekle suçlanan ilk şirketler olduğunu belirten Peace, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı." ifadesini kullandı.

ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçunu kabul ettiği ve 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı olduğu duyurulmuştu.

 

"Başka şirketler kendilerini terör örgütlerinin eline teslim etmedi"

Monaco ise Lafarge'ın 750 milyon dolardan fazla para cezası ödeyeceğini belirterek, "Uluslararası terörizm ile mücadele ederek ulusal güvenliğimizi korumak Adalet Bakanlığının önceliğidir." ifadesini kullandı.

Şirketlerin işlediği suçların cezalandırılmasının da öncelikleri olduğunu vurgulayan Monaco, "Bugünkü karar göstermiştir ki şirketler ya da yöneticileri ulusal güvenliğimizi tehdit ederse, bunun da cezası olur." ifadesini kullandı.

Monaco, Lafarge'ın sağladığı maddi destek ile DEAŞ ve El Nusra'nın Suriye'de alan kazandığını ifade ederek, "Şimdi birçok şirket bölgede doğru tercihi yaptı. Kendilerini terör örgütlerinin eline teslim etmedi." dedi.

 

AA

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Stoltenberg: Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını hatırlatıyoruz

    Fransız çimento şirketi Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti

    Demokrasiden çıkışın “resmi” belgesi

    Sansüre boyun eğmeyeceğiz

    'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil'

    Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    Mersin Kitap Fuarı açılıyor

    Enerji tasarrufu sağlamak mümkün

    O kurtuldu, 30 yıl sonra oğlu gitti

    Estonya, Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

    Yargıya güvenin sarsılması felâkettir

    Macar kadın Müslüman oldu

    İsrafa dikkat için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

    İdari süreç başlatıldı mı?

    “Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma” çağrısı

    Kılıçdaroğlu: 20 yıldır hâlâ önlem mi alacaksın sen!

    Hedef herkesi susturmak

    'KKM maliyetini söyleyemem'

    Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem

    İngiltere'de yeni Başbakan Truss tartışmaların odağında: ''10 Numara'daki son günleri"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Takrir-i Sükûndan sansür kanununa
    Osman ZENGİN

    Kahraman, Zahir Yavuz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nasrullah Camii’nde ateşli bir hatip
    Ahmet BATTAL

    Bizler ve sizler paradoksu
    Risale-i Nur'dan

    Zulüm insana aittir; kader çirkinlikten münezzehtir
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risale-i Nur’da, “latîfe-i Rabbâniye” “kalbin en ince duygusu” olarak anlaşılır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasiden çıkışın “resmi” belgesi
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamberin (asm) iki kanatlı oluşu
    Cevher İLHAN

    Vahametin üstü örtülüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.