Gazze’de sağlık sistemi çöktü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de savaş nedeniyle sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarıyla ilgili olağanüstü bir oturum düzenleyen DSÖ, sistemin harabeye döndüğünü ve doktorların “imkânsız” bir işle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ghebreyesus, “Çatışmanın sağlık üzerindeki etkisi felaket boyutta” derken, sağlık çalışanları için “hayal bile edilemeyecek koşullarda ellerinden geleni yapıyorlar” dedi. “Gazze’nin sağlık sistemi diz çökmüş durumda ve çöküyor” diyen Ghebreyesus, 36 hastaneden sadece 14’ünün herhangi bir kapasitede çalıştığını ve bunlardan ikisinin kıyı bölgesinin kuzeyinde olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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