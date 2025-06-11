Ekonomik zorluklar aile kurmayı engelliyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayınlanan yeni küresel rapora göre, dünya genelinde milyonlarca insan, ekonomik zorluklar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin birleşiminden kaynaklanan engeller sebebiyle arzuladıkları aile büyüklüğüne ulaşamıyor.

NTV’nin haberine göre, UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, “Bu bir doğurganlık krizi değil, bir tercih eksikliği krizidir. İnsanlar çocuk sahibi olmak istiyor ancak sistematik engeller yüzünden bu kararlarını hayata geçiremiyor. Gerçek çözüm, bireylerin ihtiyaç duyduğu desteği sunmaktan geçiyor: ücretli aile izni, uygun fiyatlı doğurganlık hizmetleri ve ev içinde eşitlikçi bir ortam” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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