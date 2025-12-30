Gazze için söz değil, eylem zamanı

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gazze’de yaşanan insanî krize dikkati çekti.

Özdağ, açıklamasında şunları kaydetti: “2025’i Gazze’yi anarak geride bırakıyor, 2026’ya Gazze’yi düşünerek giriyoruz… Terör yapılanması barbar İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden masum ve sivil kardeşlerimizin sayısı 71.266’ya, yaralılarımızın sayısı ise 171.219’a ulaşmıştır. 2025’i Gazze’yi anarak geride bırakıyor, 2026’ya Gazze’yi düşünerek giriyoruz. Bizim görevimiz; konuşmak, gündem etmek, unutturmamaktır… Ancak iktidarın görevi sadece konuşmak değildir. İktidarın görevi; somut adımlar atmaktır. Söz değil, eylem zamanı!” Ankara - Anka

