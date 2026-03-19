Mescid-i Aksa’da namahrem eli

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı 18 gündür ibadete kapalı tuttuğu bildirildi. Mehmet Akif "Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli" diyordu. İslâm âlemi sessiz kalıyor.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı 18 gündür kapalı tuttuğu belirtilirken, söz konusu karara tepki gösterilerek bu tür istisnai uygulamaların yalnızca Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi’nin yetkisinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın yönetimi, giriş-çıkışların düzenlenmesi ve gerektiğinde kapatılması yetkisinin Ürdün’e bağlı Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu hatırlatılarak, İsrail polisinin bu alana müdahalesinin yetki ihlâli olduğu ifade edildi.

Aksa'ya keyfî engel

İsrail’in uygulamasının, Mescid-i Aksa’nın mevcut tarihî ve hukukî statüsünü zedelediği belirtilen açıklamada, bu tür adımların gelecekte ibadetin keyfî şekilde engellenmesine yol açabilecek tehlikeli bir emsal oluşturduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, söz konusu uygulamaların yalnızca Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayabileceği, Kudüs’teki diğer mübarek mekânları da kapsayacak şekilde genişleyebileceği uyarısında bulunuldu.

İbadet hürriyeti engelleniyor

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki mukaddes mekânlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti. Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dinî mekânları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.

İSTANBUL - MEHTAP Y. YILDIRIM