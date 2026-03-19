DP Genel Başkanı Uysal'dan Ramazan Bayramı mesajı: İnsanlığın ortak vicdanının uyanışına vesile olsun

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Uysal, mesajında Ramazan Bayramı’na erişmenin huzuruyla birlikte coğrafyamızın semalarında dolaşan savaş, zulüm ve gözyaşları yüzünden içimizde ağır bir sızı taşıdığımızı ifade ederek Ramazan Bayramı’nın; adaletin yeniden tesisine, mazlumların sesinin duyulmasına ve insanlığın ortak vicdanının uyanışına vesile olmasını temenni etti.

Uysal'ın Ramazan Bayramı mesajı şu şekilde:

Ramazan Bayramı’na erişmenin huzuru ile birlikte, içimizde ağır bir sızı taşıyoruz. Bu mübarek ay, yalnızca sabrın ve paylaşmanın değil, aynı zamanda insanlığın vicdanıyla yüzleşmesinin de zamanıdır. Ne var ki bu yıl, coğrafyamızın semalarında barışın değil; savaşın, zulmün ve gözyaşının gölgesi dolaşmaktadır. İran’dan Lübnan’a, Filistin’den daha geniş Müslüman coğrafyaya uzanan saldırılar, masum hayatların hunharca söndürülmesi, bayram sevincini buruk bir tefekküre dönüştürüyor.

Öte yandan kendi ülkemizde de milyonlarca insan, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vererek Ramazan’ı idrak etti. Sofralar küçüldü, umutlar daraldı; ancak insanımızın onuru, sabrı ve direnci yine de ayakta kaldı. Bu tablo, yalnızca ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda sosyal adaletin ve vicdanın sınandığı bir imtihandır.

Bayramlar, sadece sevinç değil; aynı zamanda hatırlama, sorgulama ve yeniden inşa etme zamanlarıdır. Bugün bize düşen, zulme karşı daha yüksek sesle durmak, adaletsizliğe karşı daha güçlü bir irade göstermek ve dayanışmayı yalnızca bir temenni değil, bir hayat biçimi haline getirmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın; adaletin yeniden tesisine, mazlumların sesinin duyulmasına ve insanlığın ortak vicdanının uyanışına vesile olmasını diliyorum.

Bayramımız mübarek olsun.