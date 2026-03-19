İran İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerinin olduğu bölgeyi vurdu

İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisinden siyah dumanlar yükseldi, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail'in füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin hasar aldığına ilişkin gelişmelerin yayınlanmasına İsrail ordusu sansür otoritesi tarafından izin verildi.

Sosyal medyada, termik santral bacası, elektrik santrali gibi yapıların görüldüğü alandan siyah dumanların çıktığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Hayfa’da düşüş tespit edildiğini ve bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’nda yapılan açıklamada, İran’ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen olmadığı bildirildi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Hayfa'daki petrol tesisine doğrudan isabet olmadığı ileri sürülürken hasarın İran füzelerinin önlenmesinin ardından düşen şarapnel parçalarından kaynaklandığı iddia edildi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise Hayfa'daki petrol rafinerisinde ciddi bir hasar meydana gelmediğini söyledi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv, kuzey bölgeleri ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İsrail ordusu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderirken halktan sığınaklarda kalmaları istendi.

İran’dan yapılan misillemenin ardından Hayfa kenti başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te sirenler çaldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv, işgali altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

İran füzeleriyle 3 uçağın hasar almasının ardından İsrail, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama getirdi

İsrail, İran'ın füze misillemesinde üç özel uçağın hasar görmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlara sınırlı sayıda yolcu kabul edilmesi kararı aldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben Gurion Havalimanı’ndan ABD’ye gidecek uçaklara kabul edilen yolcu sayısının yüzde 50 düşürülerek 130’a çekildiği bildirildi.

Avrupa’ya gidecek uçaklarda ise yolcu sayısının 120’de tutulduğu belirtilen haberde, kararın İran’dan atılan füzeler nedeniyle havalimanında park halindeki 3 özel uçağın hasar alması sonrası alındığı ifade edildi.

İsrail bu hafta başında, Washington yönetiminin İsrail'de kalan vatandaşlarını geri getirme talebinde bulunmasının ardından geniş gövdeli uçaklarda ABD'ye tam kapasiteyle uçuşlara izin vermişti.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı ve İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı tarafından dün yapılan güvenlik değerlendirmesinin ardından söz konusu uçuşlara kısıtlama getirildi.

İsrail ulusal havayolu şirketi El-Al'den yapılan açıklamada ise "ABD uçuşlarına rezervasyon yaptırmış yolcuların yarısının iptal bildirimleri alacağı" duyuruldu.

Ülkeyi en kısa sürede terk etmek isteyen yolcuların "alternatif yollar aramaları" tavsiye edilen açıklamada, uçuşu iptal edilen yolculara para iadesi veya uçuş kuponu verileceği belirtildi.

Israir ve Arkia gibi diğer havayolu şirketleri de uçuşlarına benzer kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

31 Mart'a kadar olan uçuş programını iptal ettiğini duyuran Israir, 30 Nisan'a kadar planlanan uçuşlar için bilet satışlarını askıya aldığını da belirtti.

Arkia ise Yunanistan’ın başkenti Atina’ya her biri 130 yolcu kapasiteli iki uçuş gerçekleştireceğini ancak buradan ABD’ye uçuşların Hi Fly şirketi uçaklarıyla yapılacağını duyurdu.

Ben Gurion Havalimanı'ndaki 3 özel uçak İran misillemesinde hasar almıştı

İsrail'i dış dünyaya bağlayan en büyük havalimanı Ben Gurion'da park halindeki 3 özel uçak İran'dan yapılan füze saldırılarında hasar almıştı.

Bir uçak İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen şarapnel parçaları nedeniyle ağır hasar alarak yanarken diğer ikisi ise hafif hasar görmüştü.

Yerel basına konuşan İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, "Bu sabah 3 özel uçak, önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü." demişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, İsrail'i füze misillemeleriyle hedef alıyor.