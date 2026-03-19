ABD-İsrail çetesi yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı: İran-Loristan'da 12 kişi katledildi, 112 kişi yaralandı

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Durud ilçesinde ABD-İsrail'in sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 12 kişinin şehit olduğu, 116 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Loristan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail dün Durud ilçesinde sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Saldırıda şu ana kadar 12 kişinin öldüğü, 112 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İran Tabipler Birliği: ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana İran'da 20 hastane zarar gördü İran Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Reiszade, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana ülkede en az 20 hastane ve sağlık merkezinin zarar gördüğünü açıkladı. İran basınına göre, Reiszade, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hasar gören hastanelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Reiszade, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana İran'da en az 20 hastane ve sağlık merkezinin zarar gördüğünü belirtti. Özellikle Gandi Hastanesi’nin tamamen kullanılamaz hale geldiğini aktaran Reiszade, şu ana kadar 18 sağlık personelinin de saldırılarda hayatını kaybettiğini kaydetti. Reiszade, saldırıların devam etmesine rağmen sağlık personelinin görevlerine özveriyle devam ettiğini vurguladı. AA

