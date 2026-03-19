Savaşın maliyeti sorgulanıyor

ABD’li Senatör Bernıe Sanders, İran’a yönelik saldırıların 22,8 milyar dolarlık maliyetine dikkat çekerek bu kaynağın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler için kullanılabileceğini vurguladı.

ABD’li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformundaki hesabından, ABD’nin İran’a saldırılarının maliyetine ilişkin paylaşım yaptı. Söz konusu saldırıların ABD’ye maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirten Sanders, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılabileceği mesajını verdi.

6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verilebilirdi

Sanders, söz konusu paranın gıda programlarının fonlanması ve öğrenim kredilerinin hafifletilmesi için kullanılabileceğini belirterek, “Bu parayla, 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik” ifadesini kullandı.

Ankara - aa

