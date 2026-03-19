"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

19 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Savaşın maliyeti sorgulanıyor

19 Mart 2026, Perşembe 10:08
ABD’li Senatör Bernıe Sanders, İran’a yönelik saldırıların 22,8 milyar dolarlık maliyetine dikkat çekerek bu kaynağın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler için kullanılabileceğini vurguladı.

ABD’li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformundaki hesabından, ABD’nin İran’a saldırılarının maliyetine ilişkin paylaşım yaptı. Söz konusu saldırıların ABD’ye maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirten Sanders, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılabileceği mesajını verdi.

6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verilebilirdi

Sanders, söz konusu paranın gıda programlarının fonlanması ve öğrenim kredilerinin hafifletilmesi için kullanılabileceğini belirterek, “Bu parayla, 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik” ifadesini kullandı.

Ankara - aa

Paralar silaha harcanıyor, çocuklar aç

Savaşlar, iklim krizi ve yoksulluk sebebiyle dünya önlenebilir açlık kriziyle karşı karşıya kalırken başta çocuklar olmak üzere milyonlarca insan yeterli gıdaya ulaşamıyor. Yetersiz beslenme sonucu gelişen malnütrisyon hastalığı ise özellikle 5 yaş altı çocukların yaşamını tehdit ediyor. Yeryüzü Doktorları, her yıl Ramazan ayında düzenlediği beslenme sağlığı kampanyasıyla açlık krizine dikkat çekerken “Çocuklar Açlığa Yeniliyor” temasıyla çocukların beslenme tedavileri için destek çağrısında bulunuyor. Beslenme sağlığı projeleri kapsamında Ramazan ayı boyunca insani yardım çalışmalarını da genişleterek sürdüren dernek, birbirinden renkli coğrafyalarda Ramazan ayının bereketini paylaşmaya devam ediyor.,

Haber Merkezi

