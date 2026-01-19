"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Gazze Komitesi yol haritası çiziyor

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, teknokratlardan oluşan komitenin Kahire’de çalışmalarına başladığını belirterek, Gazze halkının yaşadığı ağır insanî şartları hafifletmek için kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını söyledi.

Ekonomi, tarım, sağlık, konut, adalet, içişleri, maliye, eğitim, sosyal işler ve iletişim gibi alanlardan sorumlu üyelerle oluşturulan komitenin, Mısır’ın öncülüğünde kabul edilen yeniden imar planı doğrultusunda hareket edeceğini ifade eden Şaas, öncelikli hedeflerinin Refah Sınır Kapısı’nın açılması, insanî yardımların kesintisiz ulaştırılması ve geçici konut ihtiyacının karşılanması olduğunu vurguladı.

Gazze’de mevcut çadırların yetersiz kaldığını kaydeden Şaas, konteyner evlerin bölgeye ulaştırılması için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi. İki yılı aşkın süredir eğitimden mahrum kalan Filistinli çocuklar için kapsamlı bir eğitim programı planladıklarını belirten Şaas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin, Filistin halkına hizmet etmeyi, yeniden imar sürecini koordine etmeyi ve Gazze’nin geleceği için daha adil ve istikrarlı bir yönetim zemini oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

