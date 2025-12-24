"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze'yi yine tehdit etti

24 Aralık 2025, Çarşamba 17:01
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planını ihlal ettiğini öne sürdü.

 

Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesinin anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini savunan Netanyahu, Gazze'de İsrail ordusundan bir subayın yaralanmasına neden olan el yapımı patlayıcının Hamas'ın ihlallerini bir kez daha doğruladığı iddiasında bulundu.

 

İsrail Başbakanı, Hamas'ın yönetimden uzaklaştırılmayı ve silahsızlandırılmayı kabul ettiğini öne sürerek "İsrail buna göre karşılık verecektir." ifadeleriyle saldırı tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altında bulunan Refah kentinde, İsrail ordusuna ait aracı hedef alan bir patlayıcının infilak ettiği ileri sürüldü.

El yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir subayın hafif yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Trump ile bir araya gelmesi ve görüşmede ikinci aşamaya geçişin ele alınması bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'yi yine tehdit etti

    Masada alın teri temsil edilmedi

    İfade hürriyetine darbe vuruluyor

    Sır dolu uçak kazası

    Milletvekilleri örnek olsun: Çifte maaşlara son verilsin

    Tahran'da hava kirliliği sebebiyle futbol müsabakaları ertelendi

    Libya askeri heyetinin içinde bulunduğu jet düştü - Libya'da milli yas ilan edildi - Enkazdaki çalışmalar sürüyor

    Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'

    Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran yeniden test yaptırmak istediğini açıkladı

    Bu tablo doğru mu? - Uyuşturucu kullanımında ürküten rakamlar

    Maduro: BMGK'den "ezici destek" aldık

    Fransız milletvekili: Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başlaması son derece utanç verici

    Washington Post: İsrail, Suriye'deki Dürzilere terör örgütü PKK/YPG üzerinden yardım etti

    Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

    Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

    'Dün geceden beri yoğun hava saldırısı altındayız'

    Türk-İş’e açlık sınırı eleştirisi

    Kamuda tasarruf kâğıt üstünde kaldı

    Asgarî ücret masaya gelmeden etiketler değişti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Washington Post: İsrail, Suriye'deki Dürzilere terör örgütü PKK/YPG üzerinden yardım etti
    Genel

    Bu tablo doğru mu? - Uyuşturucu kullanımında ürküten rakamlar
    Genel

    Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'
    Genel

    Libya askeri heyetinin içinde bulunduğu jet düştü - Libya'da milli yas ilan edildi - Enkazdaki çalışmalar sürüyor
    Genel

    Fransız milletvekili: Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başlaması son derece utanç verici
    Genel

    Maduro: BMGK'den "ezici destek" aldık
    Genel

    Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran yeniden test yaptırmak istediğini açıkladı
    Genel

    Tahran'da hava kirliliği sebebiyle futbol müsabakaları ertelendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.