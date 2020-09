Halkın karşı çıkması o anlaşmaları değersiz kılıyor

İSRAİL İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMALARINA TEPKİLER BÜYÜYOR. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE), HALKLARIN KARŞI ÇIKMASIYLA ANLAŞMANIN DEĞERSİZLEŞTİĞİNİ BELİRTTİ.

Bağımsız halk örgütü olarak dikkati çeken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Birliği, düzenlediği dijital panelde, Körfez ülkelerinde İsrail ile normalleşmeye karşı olan halkın tavrını ele aldı. Filistin’deki tarihi süreçle ilgili konuşan BAE’li aktivist Said el-Tanici sözlerine 2. Abdülhamid’in Filistin’e verdiği değeri hatırlatarak başladı. Medyanın “barış anlaşması” olarak isimlendirdiği normalleşmenin Filistin’deki grupları bunun karşısında bir araya getirdiğine dikkati çeken Said el-Tanici, şartlar ne olursa olsun Filistin halkının ve Arap dünyasının bu davadan vazgeçmeyeceğinin çok açık olduğunu vurguladı. Said el-Tanici normalleşme anlaşmasının geleceği karşısında halkın direnişine güvendiklerini belirterek sanat ve edebiyatın da aralarında olduğu bir dizi direniş şekli bulunduğunu dile getirdi.

Normalleşme karşıtları artıyor



Sosyal medyada, normalleşmeye karşı olanların sayısını artırmanın önemine işaret eden Tanici, bu durumun her kesim arasında yayılması gerektiğini ifade etti. Bahreyn eski Parlamento üyesi Nasır el-Fudale de BAE-İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasıyla yapılmak istenen şeyin, Filistin topraklarının unutulması ve ümmetin elinden sökülüp alınması olduğunu kaydetti. Fudale, halkın rıza göstermediği normalleşmenin hiçbir değerinin olmayacağını vurguladı. Panele katılan Suudi Arabistanlı akademisyen Said el-Gamidi de “siyonistlerle yapılan normalleşme anlaşmasının” tehlikesine dikkati çekti.