Gerçekleri yazdı, satışı yasaklandı

İsrail’de bir belediye, Gazze’de İsrailli komutanların, Filistinlilere kasıtlı olarak ateş açma emri verdiğini ortaya çıkaran Haaretz gazetesinin yasaklayacağını duyurdu.

İsrail’in Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan, Gazze’de İsrailli komutanların, askerlere insanî yardım dağıtım noktalarına gelen Filistinlilere kasıtlı olarak ateş açma emri verdiğini ortaya çıkaran Haaretz gazetesinin yasaklayacağını duyurdu. Haaretz gazetesi; Nir Hasson, Yaniv Kubovich ve Bar Peleg adlı muhabirlerin imzasıyla yayınladığı haberin İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı uluslararası arenada öfke seline yol açmasının ardından, Arad Belediye Başkanı Maayan’ın gazetenin satışını kentte yasaklayacağını duyurduğunu aktardı. Arad Belediye Başkanı Maayan, “kan iftirasıyla” suçladığı Haaretz’in kentte satışına izin vermeyeceğini belirterek, “Teröristlere yataklık eden gazeteyi Arad kentine sokmayı yasaklayacağız.” ifadesini kullandı. Maayan, Haaretz’e konuşan İsrail askerlerinin ifşaatlarını çürütecek hiçbir kanıt sunamazken gazeteyi hedef almayı sürdürdü. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nden Maayan, Mart 2024’ten bu yana Arad Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Haaretz, okuyucularına ulaşmayı sürdürecek Haaretz gazetesi editörü Aluf Benn ise Arad Belediye Başkanı Maayan’ın boykot açıklamasına, “Her yerde olduğu gibi Arad’da da okuyucularımıza sadakatle hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyerek yanıt verdi. İsrailli avukat Michael Sfard ise bir Başkanın, belediye hizmet binasının kafeteryasında dahi hangi gazetelerin satılacağına karar verme yetkisi olmadığını vurguladı. İronik bir dille Maayan’a seslenen Sfard, “Neden Haaretz’i yasaklamakla yetiniyorsunuz? Neden solcuların kente girmesini engellemiyorsunuz? Neden kentin girişinde sadakat test kabinleri kurmuyorsunuz?” dedi. İsrail askerleri itiraf etmişti Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi’ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsanî Yardım Vakfı’nın (Gaza Humanitarian Foundation- GHF) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri kasten öldürme emri verildiğini itiraf etmişti. AA

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