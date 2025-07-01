ABD, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, devrik rejim lideri Beşşar Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran’ın vekillerine yönelik yaptırımların ise devam ettiği belirtildi.

Trump’ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin başarılı olmasını istiyor ancak ABD çıkarları pahasına değil." ifadesine yer verildi.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması istenen açıklamada, ayrıca yönetimden, yabancı teröristlerle etkin şekilde ilgilenmesi, ABD’nin terör örgütü DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve kuzeydoğu Suriye’deki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye yaptırımlarının sona erdirilmesine ilişkin açıklama yaptı

ABD Hazine Bakanlığından, Başkan Donald Trump'ın bugün imzaladığı Suriye'ye yaptırımları sonlandıran başkanlık kararnamesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bugünkü kararnamenin daha önce Suriye'ye kapsamlı yaptırımlar getiren kararları iptal ettiğine değinilen açıklamada, devrik rejim lideri Beşşar Esed ve destekçileriyle bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik yaptırımların sürdürülmesi için ise yetkilerin genişletildiği vurgulandı.

Açıklamada, Esed rejimi ve diğer istikrarsızlaştırıcı aktörlere karşı yeni yaptırımların uygulamaya alındığı bildirildi.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 518 kişi ve kurumu yaptırım listesinden çıkardığı kaydedilen açıklamada, bu adımla Suriye'nin kalkınması, yeni hükümetin faaliyetleri ve ülkenin sosyal yapısının yeniden inşası açısından kritik görülen aktörlerin üzerindeki mali kısıtlamaların kaldırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada ancak Esed rejimiyle bağlantılı veya terörle mücadele ve İran'a yönelik yaptırımlar çerçevesinde risk teşkil eden 139 kişi ve kurum yeni yaptırım listelerine eklendiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Başkan Trump'ın verdiği söz doğrultusunda, bugün atılan bu adımlar Suriye'ye küresel ticaretle yeniden bütünleşme ve uluslararası güveni yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Sahadaki ilerlemeyi izlemeye devam ederken, Esed'in yandaşlarının, teröristlerin ve diğer yasa dışı aktörlerin Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerini önlemeye odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.