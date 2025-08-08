“Tutuklu yargılanması gerekenler görevde”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “sahte diploma” konusuna ilişkin konuştu.

Ali Babacan, “Bu skandalın onda biri değil yüzde biri başka ülkede olsa ilgili bakandan tutun aşağıya doğru sorumluluk silsilesinde kim varsa hepsinin istifa etmesi gerekir. Ve soruşturmanın selameti açısından da bu insanların istifa etmesi lazım. Meselâ niye bazı durumlarda tutuklu yargılanma niye var? Diyorlar ki ‘Efendim biz tutuklamazsak yargı sürecinde bunlar suç işlemeye devam eder, delir karartır’ falan filan. Başka konular söz konusu olduğu zaman tutuklu yargılamayı bu gerekçelerle savunanlar pek çok önemli meselede dava devam ediyor ama bunlar da işini yapmaya devam ediyor. Görevlerinde devam ediyorlar. Bu kabul edilir mi? Onun için derhal gereği yapılmalı” dedi.

Ankara - Anka