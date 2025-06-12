Hindistan'ın yolcu uçağı kalkışından 5 dakika sonra düştü: 241 kişi öldü, sadece 1 kişi kurtuldu

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Hava yolu şirketi Air India, kazada 241 kişinin öldüğünü doğruladı.

Kazada 241 kişi öldü

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Komiser Yardımcısı Kanan Desai, kazaya ilişkin gelişmeler hakkında gazetecilere açıklama yaparak "Elimize ulaşan bilgiye göre hastaneye 265 kişinin cansız bedeni getirildi." dedi.

Ayrıca, uçağın kara kutularından birinin bulunduğu aktarıldı. Uçağın ön kısmında yer alan ikinci kara kutuyu arama çalışmaları ise devam ediyor.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, daha önce düşen uçağın 232'si yolcu ve 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıklamıştı.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Hava yolu şirketi Air India, 241 kişinin öldüğünü doğruladı

Air India şirketi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 12 yıllık "Boeing 787-8" tipi uçağın, Ahmedabad'dan yerel saatle 13.38'de 230 yolcu ve 12 mürettebatla havalandığı belirtildi.

Uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü aktarılan açıklamada, "Ne yazık ki, uçaktaki 242 kişiden 241'inin öldüğü doğrulanmıştır. Tek kurtulan, hastanede tedavi altındadır." ifadeleri kullandı.

Bir yolcu kazadan kurtuldu

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan 242 kişiden biri olan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, kazadan kurtuldu.

38 yaşındaki Bucharvada'nın, uçakta acil çıkış kapısının hemen arkasında yer alan 11A numaralı koltukta oturduğu aktarıldı.

Bucharvada'nın yürüyerek ambulansa bindiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Dünyanın gündemine oturdu

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, daha önce düşen uçağın 232'si yolcu ve 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıklamıştı.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın kazasının sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Eski Gucerat Başbakanı Rupani'nin düşen uçakta olduğu düşünülüyor

Bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde havada yoğun siyah duman olduğu görülürken, uçağın düştüğü yoğun yerleşim yerinde bina ve araçların yandığı dikkati çekti.

Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtildi.

India Today'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, eski Gucerat Başbakanı Vijay Rupani'nin düşen uçakta olduğu düşünülüyor.

Hindustan Times'ın bazı kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre ise uçağın bir parçasının BJ Tıp Kolejindeki stajyer doktorların yurdunun üzerine düştüğü öne sürüldü.

Gazetenin başka kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre de kaza nedeniyle ilk belirlemelere göre 120 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. NDTV'nin haberinde stajyer doktorların bulunduğu yurttaki 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

Havacılık uzmanı Sanjay Lazar, kazanın 825 fit yükseklikte gerçekleştiğini söyledi.

Başbakan Modi yetkililerle görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ile uçak kazasını görüştü.

Modi görüşmede, uçağın düştüğü yerde kurtarma ve yardım operasyonlarını yürütebilmek gerekli tüm desteğin derhal sağlanacağını belirtti ve durumla ilgili düzenli olarak bilgilendirilmeyi talep etti.

Naidu'nun, olay yerindeki çalışmaları denetlemek için uçağın düştüğü Ahmedabad'a gittiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililerden ilk açıklamalar

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, X'te yaptığı paylaşımda kazadan dolayı üzüntü duyduğunu, etkilenenlerin yanında olduklarını ifade etti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı.

Shah, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçak kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel, X'ten yaptığı açıklamada, yolcu uçağının düşmesinden kaynaklanan trajediden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Yetkililere olası kaza durumunda kurtarma ve yardım operasyonları yapılması talimatının verildiğini kaydeden Patel, yaralı yolcuların nakilleri için hastanedeki tüm tedavi düzenlemelerinin öncelikli yapılacağını vurguladı.

Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan 171 sefer sayılı Air India uçağının bugün trajik bir kazaya karıştığını derin bir üzüntüyle teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Ailelere taziyelerini ileten Chandrasekaran, sahadaki acil müdahale ekiplerine yardımcı olmak ve etkilenenlere gerekli tüm destek ve bakımı sağlamak için "elden gelen her şeyin yapıldığını" söyledi.

Chandrasekaran, bilgi almak isteyen kişiler için destek ekibi kurulduğunu belirtti.

Hindistan Sağlık Bakanı Jagat Prakash Nadda, X'ten yaptığı açıklamada "Gucerat, Ahmedabad'daki uçak kazasında birçok kişinin öldüğüne ilişkin haberler çok üzücü." ifadesini kullandı.

Uçak kazasına ilişkin X hesabından açıklama yapan Modi, "Ahmedabad'daki trajedi bizi şok etti ve üzdü. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar üzücü bir olay." değerlendirmesinde bulundu.

Modi, kazadan etkilenenlere yardım etmek için ilgili bakan ve yetkililerle temas halinde olduğunu belirtti.

Kaza kalkıştan 5 dakika sonra meydana geldi

Hindustan Times'ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 5 dakika sonra düştüğünü bildirdi.

Öte yandan, Hindustan Times'ta yer alan haberde, pilotun uçak düşmeden hemen önce "yardım çağrısı"nda bulunduğu, sonrasında uçaktan haber alınamadığı belirtildi.

Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar" sitesinde de kalkış sonrası 1 dakika içinde uçağın sinyalinin kaybedildiği açıklandı.

Uçağın sefer geçmişi, Hindistan ile Paris, Frankfurt, Tokyo, Amsterdam ve Melbourne gibi şehirler arasında düzenli uçtuğunu gösteriyor.

Air India'nın X hesabından yapılan açıklamada, Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında düşen uçağın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Gatwick Havalimanı'ndan yapılan açıklamada Ahmedabad'dan havalanan "AI171" sefer sayılı uçağın İngiltere saatiyle 18.25'te iniş yapmasının planlandığı doğrulandı.

İngiltere, kazayla ilgili detayları ortaya çıkarmak için Hindistan'la temasta

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 53’ü İngiliz vatandaşı 242 kişiyi taşıyan "Air India" uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesinin ardından sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

Ahmedabad-Londra Gatwick Havalimanı seferini yapmak üzere havalanan uçağın düşüşüne ilişkin görüntülerin üzücü olduğunu kaydeden Starmer, "Gelişmelere ilişkin sürekli olarak bilgilendiriliyorum. Düşüncelerim yolcu ve aileleriyle." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı David Lammy ise açıklamasında, kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü paylaşarak, "İngiltere, Hindistan'daki yerel otoritelerle olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve gerekli desteği sağlamak için çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.