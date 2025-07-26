Yüksek faizde dünya ikincisiyiz - Vergi arttırmada cömert, faiz indiriminde cimri

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’nin dünyanın en yüksek faiz oranına sahip ikinci ülkesi olduğunu belirterek, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temmuz 2025 itibarıyla dünyanın en yüksek faiz oranına sahip 3 ülkesi: Venezuela yüzde 59,27 Türkiye yüzde 43 Zimbabve yüzde 35. Türkiye, artık ekonomik istikrarsızlık ve güvensizlikte Venezuela ile Zimbabve arasında anılan bir ülke haline gelmiştir!” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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Vergi arttırmada cömert, faiz indiriminde cimri

Bolu Milletvekili Türker Ateş, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararına ilişkin açıklama yaptı. Ateş, “300 baz puanlık indirimi ‘müjde’ diye sunanlar, işçinin, emeklinin, esnafın, şirketlerin yaşadıklarını görmüyor. Çalışmayan program yüzünden vatandaş ve şirketler hem yüksek enflasyon hem yüksek faiz hem de yüksek borçluluk altında eziliyor.

Gelirleri düşürürken, vergileri artırırken gayet cömert olan iktidar, faizleri düşürürken eli sıkı davranıyor. Faizi düşürdüler ama fiyat artış hızları yeterince düşmüyor, geniş tanımlı işsizlik tarihi yüksek seviyelerde seyrediyor, vatandaşın borcu çığ gibi büyüyor” dedi.

Ankara - Anka

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Merkez Bankası faizi yüzde 43 seviyesine indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık Para Piyasaları Kurulu (PPK) toplantısı ardından faiz kararını açıkladı. TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 43,00 seviyesine indirdi. Merkez Bankası en son Mart ayında faiz indirimine gitmişti. Politika faizi 6 Mart tarihinde yüzde 45’ten yüzde 42,5’a indirilmişti.

Haber Merkezi