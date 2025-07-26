Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, milletin temel ihtiyaçlarını bile kredi kartıyla karşılandığını belirterek, “Tencerede yemek borçla kaynıyor. Sofralar borçla kuruluyor. Düşük emekli maaşı ve düşük ücret ile işsizlik geçimi zorlaştırıyor. Gıda harcamalarındaki kredi kartı kullanımındaki artış, geçimin geldiği noktayı net biçimde ortaya koyuyor” dedi.

Gürer, kredi kartı harcamalarındaki artışa ilişkin verileri paylaşarak, “Kredi kartı kullanımındaki artış bir ihtiyacı gösteriyor. Vatandaş temel ihtiyaçlarını dahi kredi kartında borçlanarak borçla yaşamaya çalışıyor ve sonunda borcunu ödemek için birden çok kredi kartı ile dönmeye çalışıyor. Borcunu ödeyemeyen icra ile tanışıyor” diye konuştu. İstanbul - Sedat Serdar

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