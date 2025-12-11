Demokrasimiz PKK vesayetinden kurtarılmalı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yüzde 50+1 zorunluluğunun Türkiye’de siyasal dengeleri bozduğunu ve PKK’ya bir vesayet alanı oluşturduğunu belirtti.

Öcalan’ın İmralı’dan “Hiçbir ittifak DEM Partisiz iktidar olamaz” yönündeki sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Uysal, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yüzde 50+1 mecburiyeti, PKK’nın Türk Demokrasisini rehin almasına imkân vermiştir. Zaten Cumhur İttifakı da İmralı Sürecini buradan hareketle başlatmıştır” ifadelerini kullandı. Terör örgütü elebaşının hem iktidara, hem muhalefete mesaj vererek siyaseti yönlendirme çabasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Uysal, “İktidarı ve muhalefetiyle Türk Demokrasisi, PKK’nın vesayetinden kendisini kurtarmalıdır” çağrısında bulundu. Ankara - Mehmet Kara

