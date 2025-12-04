"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Irak'tan Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurma kararı

04 Aralık 2025, Perşembe 16:39
Irak, Lübnan Hizbullah'ı ve Husilerin "terör eylemi gerçekleştirmeye katıldıkları" gerekçesiyle taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Söz konusu karar, Irak Resmi Gazetesi "Vakayi İrakiyye'de yayımlandı.

"Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi" tarafından alınan 17 Kasım 2025 tarihli kararın, 19 Mart 2025'te "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Ofisi"nin sunduğu rapora dayanarak, 2015 tarihli 39 sayılı Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Yasası ile Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Sistemi'nin ilgili maddesi uyarınca alındığı kaydedildi.

Irak Merkez Bankası'ndaki "Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Komitesi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılına ait 61 sayılı komisyon kararına ve bu kararın 17 Kasım 2025'te, resmi gazete Vakayi İrakiyye’nin 4848. sayısında yayımlanmasına atıfla, söz konusu karar, Malezya devletinin talebi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1373 (2001) sayılı kararı doğrultusunda DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı bir dizi kişi ve yapının mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor." denildi.

Ancak listede, anılan iki örgütle (Hizbullah ve Husiler) herhangi bir terör faaliyeti bulunmayan bazı parti ve kuruluşlara da yer verildiği aktarılan açıklamada, Irak tarafının onayının yalnızca DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı kişi ve yapılara yönelik olduğu kaydedildi.

Ancak diğer bazı yapıların listeye dahil edilmesini, listenin "gerekli düzeltmeler yapılmadan" yayımlanmış olmasından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, resmi gazetede yayımlanan listenin düzeltilerek, DEAŞ ve El-Kaide ile ilişkili olmayan söz konusu parti ve kuruluşların listeden çıkarılacağı belirtildi.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

